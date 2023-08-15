الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معتز خفاجى لـ "الشاهد": "البلد دى شافت كتير أوى"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار معتز خفاجى

أكد المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، حقيقة مقولة "البلد دي شافت كتير أوي"، قائلًا "فعلًا البلد دي يا عيني شافت كتير، وأنا أقول يا عني لأني أشعر بالرحمة عليها كما أشعر تجاه ولد من أولادي". 

وأضاف "خفاجي" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، "أن البلد كل ما تشم نفسها تلاقي خبطة جايلها"، معقبًا: "الله يكون في عون الرئيس السيسي منذ بداية الثورة وحتى الآن". 

وأوضح أن كل ما حدث للبلد من فوضى وإرهاب كان استنذاف للبلد ومقدراتها، لافتًا إلى أننا نشهد حالة نهضة للبلد من مشرعات قومية وإنشاء للطرق والكباري والمدن الجديدة، معقبًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي ينظر إلى المستقبل من خلال هذه المشروعات". 

وتابع المستشار معتز خفاجي: "هناك كلام من المحرضين يقولون إحنا ملناش دعوة بالقطارات ولا التنمية،  والأهم الأكل والشرب، كل الكلام ده أكيد يؤثر في الرئيس، أنا لو منه وسمعت الكلام ده بعد الغلب اللي أنا شايفه هيكون عيب، يا جماعة شوفوا اللي اتعمل إيه واللي لسا هيتعمل إيه، وارتفاع الأسعار لا تسري على مصر وحدها لكن على بلاد كثيرة". 

المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة أمن الدولة العليا 30 يونية الإرهاب المشروعات القومية

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