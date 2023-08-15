الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معتز خفاجى يؤكد لـ "الشاهد": كل الأحكام التى أصدرتها بعد 30 يونيو كانت فيديو غاية الدقة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار معتز خفاجى

أكد المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، أنه لا يوجد أي حكم أصدرته في قضايا ما بع 30 يونيو شعرت بعد تنفيذه أنه لم يكن دقيقًا، معقبا: " كل الأحكام التي أصدرتها كانت دقيقة جدًا، أنا لي عينان، وهيئة المحكمة 6 عيون، ونحن أعضاء الهيئة رغم أننا زملاء إلا أننا كنا أصدقاء أيضًا، لا يوجد بيننا من يخجل من الآخر، كنت دائمًا أقول لهم يا جماعة لا تعتبرني الرئيس، لكن أنا مثلي مثلكم، بل اعتبروني أقل واحد فيكم، لا يوجد في المداولة مجاملة لي، إذا أخطأت قل لي بأني أخطأت، وكنا نصل إلى قراراتنا بهذا الشكل". 

 

وأضاف المستشار معتز خفاجي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه بعد المناقشات بين أعضاء هيئة المحكمة تتحول بعض القضايا من الإدانة إلى البراءة، معقبا: " وما الحكم إلا لله وهو ما كنا نستشعره، حيث في بعض الأحيان كنا نتجه إلى الإدانة لكن يظهر شيء ينير لنا الطريق فتتحول القضية من الإدانة إلى البراءة". 

المستشار معتز خفاجي برنامج الشاهد 30 يونية جماعة الإخوان رئيس محكمة أمن الدولة العليا

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