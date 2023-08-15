الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلومبرج: الإضرابات العمالية فى أستراليا تهدد إمدادات الغاز العالمية

إمدادات الغاز
إمدادات الغاز

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الإضرابات العمالية المحتملة في منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا يهدد الإمدادات العالمية للغاز ويرفع فواتير المستهلكين مرة أخرى.

وأكد التقرير، أن الغاز أصبح خطر على الاقتصاد العالمي مع الإضرابات المحتملة في أستراليا المنتجة الرئيسية والتي تهدد بتحطيم التوازن الهش للإمدادات العالمية، وترفع فواتير المستهلكين.

وقال التقرير إنه لا يزال الطلب على الوقود في نصف الكرة الشمالي ضعيفًا، مع بقاء شهرين قبل بدء موسم التدفئة، لكن احتمال إغلاق المصانع لفترات طويلة أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة، ويأتي على رأس الأحداث المناخية القاسية التي اختبرت أنظمة الطاقة هذا الصيف، فضلاً عن الانتكاسات بين كبار المنتجين الآخرين.

واندلع التصعيد الأخير في مخاوف الإمدادات بسبب نزاع حول الأجور والشروط في المصانع الأسترالية، والتي تمثل أكثر من 10٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، في حين جنى أصحاب المنشآت مليارات الدولارات من الاضطرابات التي دفعت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، طالب عمالهم بالحصول على تعويضات أعلى أيضًا ، مع استعداد النقابات العمالية لمواصلة المفاوضات يوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التنفيذي لإحدي شركات الغاز في أوسلو: “يأتي الإضراب المحتمل في الوقت الذي يكون فيه سوق الغاز في حالة غير مستقرة على الرغم من انخفاض الأسعار وهي عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالماضي القريب، التي تمتلك وتدير ناقلات الغاز العابرة للمحيطات”.

وأوضح التقرير، أن أسعار الغاز لا تزال بعيدة عن المستويات المرتفعة التي شوهدت منذ حوالي عام، فإن التقلبات هذا الشتاء قد تعني فواتير أعلى للتدفئة المنزلية وعملاء الطاقة السكنية، بالإضافة إلى مستهلكي الغاز على نطاق واسع بما في ذلك صناعات الصلب والأسمدة والسيراميك، والتي لا تزال قائمة.

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