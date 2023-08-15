الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فاران يقود مانشستر يونايتد للفوز على ولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب ضيفه ولفرهامبتون بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولد ترافورد” في ختام منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

 

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في انتصاره لمدافعه الفرنسي رافاييل فاران بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها آيرون وان بيساكا من الجهة اليمنى، ليهدي فريقه نقاط الفوز.

 

انتصار مانشستر يونايتد وضعهم في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند صفر من النقاط في المركز السابع عشر.

 

وتولى قيادة هجوم اليونايتد في لقاء اليوم ماركوس راشفورد ويجاوره أنتوني والجناح الأرجنتيني جرناتشو.

 

وبدأ  مايسون ماونت أساسيًا في وسط الملعب بجوار برونو فيرنانديو وكاسيميرو، بينما حرس العرين الكاميروني أندريه أونانا.

التشكيل.. راشفورد وجرناتشو يقودان اليونايتد أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: بيساكا، فاران، مارتينيز، شاو

خط الوسط: فيرنانديز، كاسيميرو، ماونت

خط الهجوم: جرناتشو، راشفورد، أنتوني

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