الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 15-8-2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بداية التعاملات الصباحية للعمال والمقاولين شغل أذهانهم معرفة سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 15-8-2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت بالشركات والأسواق والمصانع المحلية وجود حالة من الاستقرار، فوصل سعر طن حديد عز إلى مبلغ 33100 جنيه.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 15-8-2023

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

سجل سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 15 أغسطس نحو 33100 جنيه.

بلغ سعر طن حديد سرحان اليوم الثلاثاء 15 أغسطس نحو 31000 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 33500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس نحو 31000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء 15 أغسطس نحو 31000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم الثلاثاء 15 أغسطس عند مستوى 32500 جنيه.

استقر سعر طن حديد العشري عند مستوى 31500 جنيه.

ثبت سعر طن حديد الكومي عند 31000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس نحو 33000 جنيه

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الثلاثاء 15 أغسطس إلى 32000 جنيه.

الآن أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 15 أغسطس  2023

بلغ سعر أسمنت المسلح نحو 1750 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت النصر إلى 1700 جنيه للطن.

سجل الأسمنت الرمادي نحو 1925 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت المعلم اليوم الثلاثاء 15 أغسطس نحو 1685 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت العسكري اليوم الثلاثاء 15 أغسطس نحو 1700 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس إلى 1820 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 1680 جنيهًا في الطن.

رئيس غرفة مواد البناء: تقليل إنتاج الأسمنت يرجع إلى طلب الشركات

غرفة مواد البناء: قرار الحكومة خفض إنتاج الأسمنت يساعد على ضبط الأسعار

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 15 أغسطس نحو 1710 جنيهات في الطن.

تتراوح أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء 15 أغسطس من 1080 إلى 1130 جنيهًا.

بينما يتراوح أسعار الأسمنت المقاوم بين 1760 و1880 جنيهًا.

كما تتراوح أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 15 أغسطس من 3475 جنيهًا إلى 3600 جنيه.

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