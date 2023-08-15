إيكواس: محاكمة رئيس النيجر محمد بازوم "استفزاز جديد"

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، الإثنين، إن إعلان المجلس العسكري في النيجر نيته محاكمة رئيس النيجر محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" يشكل "استفزازا جديدا".

وأضافت "إيكواس"، في بيان، أن "هذا التهديد هو شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية".

وجاء في البيان أن "بازوم سيبقى رئيس النيجر المنتخب في نظر إيكواس والمجتمع الدولي بأسره".

كما جددت إيكواس إدانتها لاحتجاز الرئيس بازوم غير القانوني، داعية لإطلاق سراحه بشكل فوري وعودته إلى السلطة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس العسكري في النيجر، عزمه محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم وأركان حكمه بتهمة "الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة".