بلينكن: يجب استمرار الضغط لإطلاق سراح رئيس النيجر بازوم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، إنه يجب استمرار الضغط على المجلس العسكري في النيجر لإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، واستعادة النظام الدستوري في البلاد.

جاء ذلك في محادثة هاتفية أجراها بلينكن اليوم مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو، حسب بيان نشره المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر على موقع الوزارة الالكتروني.

وخلال المحادثة، أشاد بلينكن بقيادة الرئيس تينوبو للقمة الاستثنائية الثانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن الوضع في جمهورية النيجر.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية استمرار الضغط على انقلابيي النيجر الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "المجلس الوطني لحماية الوطن" لاستعادة النظام الدستوري وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وعائلته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس العسكري في النيجر، عزمه محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم وأركان حكمه بتهمة "الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة".