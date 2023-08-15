الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معتز خفاجى لـ"الشاهد": الدواعش الثلاثة بايعوا البغدادى ويحملون فكر واحد

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

قال المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن قضية الدواعش الثلاثة "داعش الصعيد، وعين شمس، والجيزة"، كلهم يحملون نفس تفكير داعش وبايعوا البغدادي.

 

وأضاف "خفاجي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد اختلاف بينهم سوى أنهم يريدون الخلافة وتدمير البلد وتكون داعش تابعة البغدادي، وكانوا يقومون بعمليات إرهابية، ومن ضمنهم من تم ضبطه قبل قيامه بعمليات إرهابية وكان معهم كتب مبايعة البغدادي. 

 

هؤلاء الأشخاص تم عمل غسيل مخ لهم

وأكد أن هؤلاء الأشخاص تم عمل غسيل مخ لهم، ومنهم القادمين من سوريا، كانوا يجاهدون فيها وعندما تسأله يقول إنه كان يجاهد ضد بشار، فلماذا تجاهد ضد بشار وأنت مالك؟. 

 

وأشار إلى أن الدواعش الثلاثة قضية واحدة لأن الفكر واحد والمبايعة للبغدادي على السمع والطاعة.

معتز خفاجي الدواعش الثلاثة بايعوا البغدادي يحملون تفكير داعش

مواد متعلقة

المستشار معتز خفاجي يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية حسن شحاتة: "سحلوه"

مفاجأة "الشاهد".. معتز خفاجي يكشف كواليس اقتحام وحرق فيلا هيكل

المستشار معتز خفاجي لـ«الشاهد»: لم نظلم أحدًا في قضية مسجد الفتح

المستشار معتز خفاجي لـ«الشاهد»: دفاع الإرهابية أطال أمد التقاضي بغرض التربح

معتز خفاجي يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل خلية الصواريخ الإرهابية

الأكثر قراءة

معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" سبب وفاة محمد مرسى بالقفص خلال محاكمته

تفاصيل مقتل وإصابة 12 حرقا على يد سائق فى عين شمس

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

رغم تعرضه لهجوم "القرش".. عمر عبد القادر يحقق رقما قياسيا فى "المصل أب"

معتز خفاجى يؤكد لـ "الشاهد": كل الأحكام التى أصدرتها بعد 30 يونيو كانت فيديو غاية الدقة

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟