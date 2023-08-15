معتز خفاجى لـ"الشاهد": الدواعش الثلاثة بايعوا البغدادى ويحملون فكر واحد

قال المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن قضية الدواعش الثلاثة "داعش الصعيد، وعين شمس، والجيزة"، كلهم يحملون نفس تفكير داعش وبايعوا البغدادي.

وأضاف "خفاجي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد اختلاف بينهم سوى أنهم يريدون الخلافة وتدمير البلد وتكون داعش تابعة البغدادي، وكانوا يقومون بعمليات إرهابية، ومن ضمنهم من تم ضبطه قبل قيامه بعمليات إرهابية وكان معهم كتب مبايعة البغدادي.

هؤلاء الأشخاص تم عمل غسيل مخ لهم

وأكد أن هؤلاء الأشخاص تم عمل غسيل مخ لهم، ومنهم القادمين من سوريا، كانوا يجاهدون فيها وعندما تسأله يقول إنه كان يجاهد ضد بشار، فلماذا تجاهد ضد بشار وأنت مالك؟.

وأشار إلى أن الدواعش الثلاثة قضية واحدة لأن الفكر واحد والمبايعة للبغدادي على السمع والطاعة.