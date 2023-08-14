مفاجأة "الشاهد".. معتز خفاجي يكشف كواليس اقتحام وحرق فيلا هيكل

قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن قضية اقتحام وحرق فيلا الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لم يكن عملًا إرهابيًا.

أضاف خفاجي، خلال لقائه مع الإعلامي د.محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على "إكسترا نيوز" أنه لم يجد اي دافع للمتهمين إلا السرقة، لم يكن حادثا إرهابيًا أو ما شابه ذلك، لكن أحدثوا فوضى وحرقوا الفيلا للتغطية على السرقة".

حرق فيلا هيكل كان للتغطية على السرقة

وتابع: "تم ضبط عدد من المتهمين، أدين بعضهم وحصل آخرون على براءة بعدما لم تثبت وجود صلة لهم بالموضوع".

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.