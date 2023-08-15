إطلاق اسم الفنانة سميحة أيوب على الدورة الـ17 من المهرجان القومى للمسرح

فجر الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح المصري، مفاجأة كبيرة خلال كلمته بحفل ختام الدورة الـ16 من المهرجان، وهي إطلاق اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب على الدورة السابعة عشرة العام القادم.

وتابع "رياض": "موافقة ومباركة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتي توجهت للنجمة الكبيرة سميحة أيوب وباركت لها وهنأتها باطلاق اسمها علي دورة العام القادم، لتقوم وزيرة لثقافة بتقبيل سيدة المسرح العربي وتصافحها خلال حفل الختام وسط تفاعل كبير من الحضور".

وقبل الختام، قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إنه يمتلك الخبرة الكافية في المسرح لتولي رئاسة المهرجان؛ وذلك بسبب حُبه للمسرح الذي جعله يقبل المهمة، مؤكدًا أنه بدأ الإعداد للمهرجان مبكرًا.

وأضاف "رياض"، خلال لقاء مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المهرجان القومي للمسرح صعب؛ لأن فعالياته كثيرة وزمنه كبير إذ يستمر لمدة 15 يومًا وبه 37 عرضًا رسميًا و3 مسابقات من بينها المقال النقدي، وهناك مسابقة جديدة في التأليف المسرحي، وتم إجراء أكثر من 30 ندوة أيضًا.