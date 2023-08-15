رغم تعرضه لهجوم "القرش".. عمر عبد القادر يحقق رقما قياسيا فى "المصل أب"

قال عمر عبد القادر، لاعب رياضة المصل أب، إنه تخرج من كلية الهندسة وكان في رحلة بحرية مع أصدقائه في الساحل ليكتشف هوايته الكبيرة في السباحة لمسافات بعيدة عن الشاطيء والتي بلغت في بعض الأحيان 300 متر، معبرًا: "تعرضت لهجوم من سمكة القرش مرتين، ولكن الحمد الله قدرت اتخطى خوفي وصارعت القرش وقدرت أخرج من البحر فاقد رجلي فقط".

هجوم القرش

وأكد عمر عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيماان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه بعد تعرضه لهذه الإصابة توقع أنه لن يستطيع السباحة مرة أخرى ولكن هذا الحدث كان نقطة تحول في حياته بالكامل.

احتراف المصل أب

وتابع: "الذي تعرضت له كان قدر الله، ولهذا أي حدث تم في حياتي كنت أضعه تحت عنوان النصيب، وهذا التفكير كان الداعم الأول لي في تكملة حياتي الجديدة بساق واحدة، بل السعي لتحقيق رقم قياسي في رياضة المصل أب".

واستطرد:" لم أكن محترف لأي من الرياضيات قبل الحادثة ولكن بعد هذا الهجوم الذي تعرضت له اتجهت للرياضة من أجل الخروج من نوبات الاكتئاب التي تعرضت لها، إضافة إلى الدعم الكبير الذي تقليته من عائلتي وأصدقائي".