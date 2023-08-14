الإعلامي بشير حسن: «الشركة المتحدة فاجأتنا.. ومهمتي صناعة الوجوه الجديدة»

وجه الإعلامي بشير حسن، رئيس قناة cbc العامة، التحية للقائمين على اختيار القيادات الجديدة في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا ان هذه الاختيارات شكلت مفاجأة للجميع، وهذا نتيجة متابعة دقيقة واهتمام كبير من الشركة بالتفاصيل، وتوجه كل كادر.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مهمته الأساسية كأحد العاملين في الإعلام خلف الكاميرا، هي صناعة الوجوه الجديدة على الشاشة، وهذا ليس بالأمر السهل، مركدًا:"يجب أن تنكر ذاتك وانت تصنع هذه الوجوه".

وأوضح أن فريق العمل بأي برنامج، يحضر قبل الحلقة بنحو 4 ساعات، وتتم مناقشة الفكرة المتفق عليها.

وتابع: “ أتلقى اتصالات من البسطاء في بلدنا يقيمون فيها الحلقات، وهذا يعني أن البرنامج نجح، وبالتالي القناة نجحت، الكل يجب أن يعمل بنظام الورشة”.

الجميع يعمل تحت شعار القناة

وذكر أنه قديما كانت القناة تعمل على برنامج واحد، لكن الآن الجميع يعمل تحت شعار القناة، والاهتمام بالبرامج الصباحية يوازي الاهتمام بالبرامج المسائية، لا يوجد برنامج أفضل من الآخر.