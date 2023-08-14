الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الخليج السعودي يعلن ضم محمد شريف لمدة موسمين

محمد شريف
محمد شريف

أعلن النادي الأهلي رسميًا انتقال مهاجمه محمد شريف إلى صفوف نادي الخليج السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

ووقع هداف الأهلي السابق على عقود لمدة موسمين مقبلين مع الفريق السعودي، وكتب الخليج السعودي عبر حسابه الرسمي على توتير:"يا راميني بسـحر عينـيك الاتنـين 🎶.. ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن".

ونشر الحساب الرسمي للنادي الاهلي صورة للمهاجم مصحوبة بتعليق جاء فيه:"محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".

النادي الأهلي محمد شريف الخليج السعودي الميركاتو الصيفي الجاري 2023 رحيل محمد شريف

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