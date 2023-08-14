الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كواليس إنهاء حياة طالب أمام أعين والده في المعادي

جثة
جثة

حفلة من الضرب المبرح لطالب في المعادي، نفذها 2 مسجلين خطر بمعاونة 6 أشخاص آخرين، عقب خلافات نشبت بينهم وبين المجني عليه ووالده نتيجة لخلافات الجيرة، وانتهت تلك المشاجرة بطعن الطالب على يد أحدهم مما أدى لوفاته أمام أعين والده.

خلاف بين أحد المواطنين ونجله من جهة مع آخرين في منطقة المعادي، وأثناء الحديث فيما بينهم، قام الطرف الأخير بالتحدث والد المجني عليه بشكل سيء فتدخل نجله الذي راح ضحية لهؤلاء البلطجية محاولا دغه الإهانة عن والده.

تجمع الـ8 أشخاص عليه وقاموا بإبراحه ضربا أمام أعين والده الذي لا حول له ولا قوة، ولكن المتهمين رفضوا أن ينهوا الأمر على ذلك، بل قام أحد بطعنه بألة حادة مما أدى لوفاة الطالب أمام أعين والده الذي انفطر قلبه على نجله.

الأب حاول أن يلحق بنجله، فطلب الإسعاف فورا لنقله لأقرب مستشفى لمحاولة إسعافه ولكن الطالب لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.

المستشفى أخطرت قسم شرطة المعادي، فتحركت قوة أمنية من مباحث القسم، وسألت والده عن تفاصيل ما حدث، وقرر أنه فوجئ بشخص غير معلوم بياناته بالتعدي على نجله بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لوفاته.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز مقتل هذا الطالب، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده وكل من (8 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية) بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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