جمال الكشكي: مخرجات الحوار الوطني تؤكد حالة التوافق بين المشاركين

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المخرجات التى تم الإعلان عنها من قبل الحوار الوطني تؤكد أن هناك حالة كبيرة من التوافق بين جميع المشاركون بالحوار.

وأضاف عضو مجلس الأمناء في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التوافقات الأولية والتى تم الإعلان عنها بخصوص انتخابات المجالس المحلية بحيث تم تخصيص ٧٥٪ من الانتخابات بنظام القائمة المغلقة و٢٥٪ بنظام القائمة النسبية توضح مدى حالة التوافق داخل لجنة الإدارة المحلية.

ولفت الكشكى، إلى أن هناك بعض النقاشات لاتزال مستمرة داخل لجنة الإدارة المحلية لبلورة الآراء التى نتجت عن هذه النقاشات لعرضها على مجلس الأمناء لمناقشتها وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بحيث إذا أضاف عليها أى أمر آخر أو يتم إقرارها.

وأوضح أن مجلس الأمناء لديه مساحات مشتركة منذ الجلسة الأولى وصولا للجلسة رقم ٣٠ وهناك مساحات محل توافق حول العديد من القضايا والملفات المهمة.