الدميري: عودة السياحة العربية تتطلب توفير عروض ترويجية أكثر جذبا

قال هشام الدميري، الرئيس السابق لهيئة تنشيط السياحة، إن ملف السياحة العربية من أهم الملفات التي تتطلب جهودًا مضاعفة لجذب أكبر نسبة من السياح العرب خاصة فيما يتعلق بدور الترويج السياحي لعودة السياحة العربية.

وأكد “الدميري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن استعادة السياحة العربية بصفة خاصة، من أهم التحديات التي تواجه القطاع في إطار استراتيجية الدولة للسياحة المستدامة والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح خلال 5 سنوات، بحلول عام 2028، وبالتالي الوصول بالإيرادات السياحية إلى 30 مليار دولار أمريكي سنويا (مقابل الرقم الحالي والذي يبلغ حوالي 12 مليار دولار).

وأشار الخبير السياحي، إلى أن عودة السياحة العربية تتطلب توفير عروض ترويجية أكثر جذبا سواء بالمدن الشاطئية أو وسائل النقل التي تتمثل في الطيران، بالإضافة إلى توفير أنماط سياحية جديدة تناسب العائلات العربية.