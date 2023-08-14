دفتر أحوال "الداخلية": مصرع خط منفلوط.. غسيل أموال بـ35 مليون جنيه وحريق في نادي شهير

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

ونبرز في هذا التقرير أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم :

غسيل أموال بـ35 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية"– مقيمين محافظة البحيرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بـ35 مليون جنيه.

مصرع "خط منفلوط"

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط سبق اتهامه فى 7 قضايا ما بين "شروع فى قتل - سلاح نارى سرقة بالإكراه"، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 13 عامًا فى قضيتى "شروع فى قتل - سرقه بالإكراه") بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

حريق في نادي بالشيخ زايد

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة في السيطرة على حريق بأحد الأندية الرياضية، والمخصص لتدريب لاعبي كرة القدم، في منطقة الشيخ زايد، اليوم الإثنين، فيما تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

حريق في الطالبية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب في مخلفات، أمام معهد المقاييس والمعايرة بمنطقة الطالبية دون وقوع أي إصابات.

منشطات على فيسبوك

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين لقيامهما ببيع المنشطات الجنسية عبر شبكة الإنترنت.

ضبط مجرم خطير في الدقهلية

نجح قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، فى ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز المطرية بالدقهلية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما، كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلوجرامات، بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، دراجة نارية، مبلغ مالي».

هارب من 84 سنة سجن

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "البحيرة- المنوفية" من ضبط كلٍ من، "عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة"، محكوم عليه بالحبس "84" سنة وكفالات مالية فى 168 حكم حبس "جزئى- مستأنف" فى تهم "تبديد - شيكات".

تنقيب عن أثار في العاصمة

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 6 أشخاص بينهم سيدة لقيامهم بالاتجار فى المخدرات بالعاصمة.

إصابة 10 أشخاص في طريق المنصورية

أصيب 10 أشخاص في اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق المنصورية، صباح الإثنين.