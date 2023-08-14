الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التعليم العالى: نقترب من المليون طالب بالكليات وهدفنا حفظ سمعة الجامعات المصرية

الدكتور عادل عبدالغفار
الدكتور عادل عبدالغفار

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الطالب الذي لم يحقق رغبته في الالتحاق بالكلية التي يريدها ضمن الكليات الحكومية، لديه فرصة أخرى في الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي فيها 92 جامعة.

ووجه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، رسالة للطلاب، قائلًا: "ستحققون طموحاتكم في التخصص العلمي الذي تريدونه، تابعوا المواقع الإلكترونية للكليات، والبرامج الدراسية الجديدة، ستجدوا الأماكن والتخصصات المناسبة".

انخفاض تنسيق كليات القطاع الطبي للجامعات الحكومية

ولفت إلى أن تنسيق كليات القطاع الطبي للجامعات الحكومية انخفض عن العام الماضي، انخفاضًا يتراوح بين 0.5 لـ 0.6 درجة.

ونوه أن عدد الطلاب الثانوية العامة مقارنة بالعام الماضي زاد وسيستمر في ازدياد خلال السنوات القادمة، وستشهد سنة 2030 زيادة طلاب الجامعات بنسب فارقة، لذا استهدفت الدولة زيادة عدد الجامعات سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو المعاهد.

وكشف أن طلاب الثانوية العامة، وطلاب الشهادات الفنية، وحملة الشهادات العربية والأجنبية هذا العام اقتربت من مليون طالب.

سبب ارتفاع الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية 

وأوضح أن كليات الشعبة الأدبية ارتفع فيها الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والإعلام والألسن نتيجة زيادة رغبة الالتحاق بها، أما شعبة الرياضيات شهدت ارتفاعًا بسيطًا عن العام الماضي، مردفا: "لدينا أماكن كثيرة في المرحلة الثانية لطلاب كل الشُعب، كما أنه أمكن تقدير الحدود الدنيا بشكل دقيق لكافة الجامعات الخاصة والأهلية، بعد إعلان الحدود الدنيا في الكليات الحكومية.

وأشار إلى أنه يمكن لطلاب العام الماضي يقدموا في الجامعات الأهلية هذا العام، لكن وفقًا لتنسيق العام الماضي لضمان تكافؤ الفرص.

وختم بأن اشتراط حد أدنى للقبول في الكليات، هو لصالح سمعة الجامعات المصرية، لضمان الحد الأدنى من الكفاءة للطالب، حتى يكون مؤهلًا عند التخرج، ويلقى ترحيبا بهم في الخارج. 

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