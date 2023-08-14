الدوري السعودي.. اتحاد جدة يفتتح حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية في الرائد

اكتسح اتحاد جدة نظيره الرائد بثلاثية نظيفة، في بداية مشواره بحملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الأولى.

ثلاثية الاتحاد سجلها إيجور كورونادو “هدفين” وعبدالرزاق حمدالله هدف، في الدقائق 58، 73 و79.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في صدارة الترتيب رفقة أهلي جدة، الطائي، الهلال، الفيحاء والرياض.

وغاب ثنائي المنتخب الوطني أحمد حجازي وطارق حامد عن صفوف الاتحاد بسبب الإصابة حيث يغيب الأول للصليبي والثاني لإصابة في الوجه.

وقالت تقارير صحفية، أن طارق حامد اتفق مع نادي ضمك للانضمام له هذا الصيف لمدة موسم من اتحاد جدة.

وشهد اللقاء مشاركة أولى للبرازيلي فابينهو الذي انضم هذا الصيف من ليفربول الإنجليزي.