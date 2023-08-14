الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يطمئن على الحالة الصحية لوكيل وزارة التعليم

محافظة قنا
محافظة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، يرافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، زيارة إلى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم داخل مستشفى قنا العام للاطمئنان علي الحالة الصحية، حيث كان في استقباله الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير المستشفى، وأسرة وكيل الوزارة.

قدم محافظ قنا باقة من الورد لوكيل وزارة التربية والتعليم، واطمأن من الطاقم الطبي على حالته الصحية، وذلك عقب إجرائه عملية مفاجئة لاستئصال المرارة والزائدة صباح اليوم، متمنيًا الشفاء العاجل له، ووجه المحافظ بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لحين تماثله للشفاء.

كما قدم محافظ قنا الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى علي جهودهم في استقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم، مؤكدًا أن الكادر الطبي بالمستشفى يتميز بالكفاءة العالية، ولا يدخرون جهدًا في رعاية المرضى.

أشرف الداودي محافظ قنا استقبال المرضي استقبال آخن استقبال الشكاوى

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