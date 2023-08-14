الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعيد حسانين: العلمين الجديدة العاصمة الصيفية المصرية

سعيد حسانين
سعيد حسانين

قال سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن مدينة العلمين الجديدة بمثابة العاصمة السياسية الصيفية المصرية، حيث يمكن استقبال الوفود السياسية العالمية بهذه المدينة الرائعة، كما أن العلمين مؤهلة أن تكون مصدر للسياحة والفعاليات المختلفة نظراً لطبيعتها الخلابة.

مدن الجيل الرابع

وأكد حسانين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا نيوز” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه المدينة تعتمد على الاقتصاد الأخضر، لذا مدينة العلمين هي مدينة مستدامة خضراء مطابقة بمدن الجيل الرابع، وهذا من أهم مميزات هذه المدينة.

ارتفاع القيمة العقارية بالعلمين

وأضاف في حديثه، أن جودة الحياة في العلمين الجديدة يرفع من القيمة العقارية لهذه المدينة، وبالتالي هذه المدينة مؤهلة لبناء عدد أكبر من الفنادق، خاصة وأن الطلب السياحي العالمي والعربي عليها تزايد بصورة كبيرة بعد مهرجان العالم علمين الذي نفذته الدولة المصرية للترويج لهذه المدينة.

سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني اكسترا نيوز مدينة العلمين الجديدة

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