بدء طرح تذاكر حفل محمد رمضان في السعودية.. تعرف على موعدها

يستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفله الغنائي الجديد في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 أغسطس الجاري.

ويُحضر “رمضان” للعديد من المفاجآت، في الحفل الذي يرفع شعار "ثقة في الله أقوى حفل في جدة".

وكشفت الجهة المنظمة للحفل، عن طرح التذاكر للجمهور اعتبارًا من اليوم الإثنين، لتكون متاحة أمام الجميع للحجز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقدم “رمضان” عدة عروض استعراضية جريئة على مسرح الحفل، والتي يقدم معها أشهر أغانيه ومنها “تطبطب” واغاني فيلمه الجديد على الزيرو، والذي طرح مؤخرًا وحقق من خلاله نجاحات عديدة .