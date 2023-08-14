الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء طرح تذاكر حفل محمد رمضان في السعودية.. تعرف على موعدها

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفله الغنائي الجديد في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 أغسطس الجاري.

ويُحضر “رمضان” للعديد من المفاجآت، في الحفل الذي يرفع  شعار "ثقة في الله أقوى حفل في جدة".

وكشفت الجهة المنظمة للحفل، عن طرح التذاكر للجمهور اعتبارًا من اليوم الإثنين، لتكون متاحة أمام الجميع للحجز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقدم “رمضان” عدة عروض استعراضية جريئة على مسرح الحفل، والتي يقدم معها أشهر أغانيه ومنها “تطبطب” واغاني فيلمه الجديد على الزيرو، والذي طرح مؤخرًا وحقق من خلاله نجاحات عديدة .

أغسطس الجارى الفنان محمد رمضان العربية السعودية موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لمملكة العربية لنجم محمد رمضان

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