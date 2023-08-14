الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«القاهرة الإخبارية».. تفاصيل زيارة الرئيس الأوكرانى للمنطقة العسكرية الشرقية

فولوديمير زيلنيسكي
فولوديمير زيلنيسكي

قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أوكرانيا، إن الزيارات المتكررة التي يُجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، لتفقد القوات الأوكرانية على الجبهة، تُشير إلى تقدم القوات الأوكرانية نحو محور باخموت، بالإضافة إلى مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.

وأضاف خلال تغطية خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأوكراني قام بزيارة المنطقة الشرقية، لمتابعة آخر نتائج المعارك.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تتحدث عن تقدم كبير، رغم تمركز القوات الروسية في المحور الجنوبي، موضحًا أن زيارة الرئيس الأوكراني المتكررة لمقاطعة دونيتسك، كون أن الجانب الروسي يتحدث دائمًا أنهم استولوا عليها.

 

سبب تواجد الرئيس الأوكراني بالبجهات

وتابع، أن الرئيس الأوكراني يتواجد في الجبهات الشرقية والجنوبية ويعطي الدعم المعنوي والمكافآت للقوات التي تقاتل في تلك الجبهات، مؤكدًا أن السياسة الأوكرانية مختلفة عما كانت عليه في الهجوم المضاد الأول.

مراسل القاهرة الاخبارية الرئيس الأوكراني المنطقة الشرقية الدعم المعنوي الهجوم المضاد القوات الروسية

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