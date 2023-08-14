نائب رئيس حزب المؤتمر: القمة الثلاثية بالعلمين تأكيد لدور مصر الريادى

قال مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، إن القمة الثلاثية التي عقدت اليوم في مدينة العلمين بين مصر والأردن وفلسطين تعد تأكيد واستمرار لدور مصر الريادي فى كل القضايا العربية واحتفاظها بدورها المهم والمحوري فى القضية الفلسطينية والتى مثلت لمصر وما زالت حتى الآن قضية مهمة ومحورية.

وأكد مرشد، أن مصر لم تتوان يومًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يعكسه البيان الختامى من حرص مصر وإصرارها على حل القضية الفلسطينية ومطالبة إسرائيل والمجتمع الدولي بالامتثال لكل ما صدر من قبل لحل هذه القضية، والتأكيد على عودة الأراضي الفلسطينية لفلسطين واحترام استقلاليتها وحريتها، فضلًا عن مطالبة إسرائيل بالعودة لحدود ٤ يونيو ١٩٦٧.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بالبيان الختامي للقمة والتأكيد على اعتبار القدس الشرقية جزءًا لا يتجزأ من فلسطين، مؤكدًا أن هذه مخرجات قوية لقمة قوية تؤكد استمرار مصر فى المطالبة بالحق الفلسطيني إلى أن تحصل عليه.