«لجنة مكافحة كورونا»: أعراض المتحور الجديد لا تختلف كثيرًا عن أوميكرون

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن منظمة الصحة العالمية رصدت المتحور الجديد منذ فبراير الماضي.

وأضاف الدكتور حسام حسني خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، للإعلاميتين منى عبدالغني، وإيمان عزالدين، أن المتحور الجديد ظهر في الصين ثم انتقل إلى اليابان وكوريا ثم أمريكا.

ولفت إلى أن المتحور الجديد في الصين يمثل 30% من الإصابات، وفي أمريكا يمثل 18%، وفي كوريا الجنوبية يمثل 17%، وبالتالي لا يعتبر المتحور الجديد هو السائد.

وأوضح أن أعراض المتحور الجديد لا تختلف عن أوميكرون، حيث يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ويسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة، سعالًا، مع بعض التغيرات في حاسة الشم تصل إلى فقدانها في حين لا تتأثر حاسة التذوق، كما تشمل الأعراض تكسير في الجسم، مؤكدًا أن كل هذه الأعراض تنتهي تلقائيًا.

وأشار إلى أن هناك فئة عمرية معينة وأصحاب أمراض معينة، لا بد أن يكونوا أكثر حذرًا عند حدوث هذه الأمراض، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى القلب والصدر وممن يعانون من السكر غير المنتظم، أو الذين يعانون من الأمراض المناعية، فلابد أن يكون أصحابهم أكثر حذرًا من الباقين، وذلك حتى يلجأوا للرعاية الصحية المبكرة.