تقدم 1632 طالبًا للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم، بحضور محمد عبدالسلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية.

حيث تابعت مقارات اللجان، بمدرسة الفيوم التجارية للبنات بغرب الفيوم، والمدرسة الفنية بنات الجديدة، والمدرسة الفنية بنات بالحادقة، والمدرسة الفنية بنات للتعليم والتدريب المزدوج، حيث تم اليوم البدء فى إجراء الاختبارات إلكترونيًا للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.

كان قد بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

واستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لشكوى أهالي قرية الغرق المنتفعين بالأراضي الزراعية بنهاية بحر الجرجبة، التى يتضررون فيها من نقص مياه الري مما يؤثر علي زراعتهم، وعلي الفور وجه المحافظ، بوضع الحلول الجذرية للمشكلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشدداً علي تكثيف حملات إزالة التعديات علي مياه الري بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن ومديرية الري وشرطة الري.



وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم، بتوفير الرعاية الصحية لطفل من ذوى الإحتياجات يعاني من تأخرفي النمو، وإجراء الفحوص له، وصرف العلاج اللازم، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بتوفير مساعدة عاجلة لأسرة الطفل، كما وجه المحافظ، بسرعة فحص شكوى أحد المرضى المترددين على مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، بسبب سوء المعاملة من بعض الموظفين، مؤكداً سرعة الوقوف علي صحة الواقعة، وإتخاذ اللازم حيال المقصرين، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالة.

وبشأن مطالب عدد من المواطنين بتوفير مصادر للدخل تعينهم علي الحياة، وجه محافظ الفيوم، بتوفير مشروعات صغيرة لهم بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، كما استمع المحافظ، لطلبات عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بمدينة الفيوم، بشأن توفير أكشاك لهم، ووجه مسئولي مجلس مدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك علي أطراف المدينة، بجانب توفير فرص عمل للشباب من الجنسين بشركات ومصانع القطاع الخاص تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم الحياتية، وظروفهم المعيشية.



كما وجه المحافظ، مسئولي مركز ومدينة الفيوم ببحث مطلب عدد من المواطنين الأولي بالرعاية بشأن توفير شقق سكنية لأسرهم، بسبب تردي الحالة الإنشائية لمحل إقامتهم، كما استمع لمطلب عدد من السيدات المعيلات، بشأن توفير معاش تكافل وكرامة لهن، موجهاً وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث الحالات، وتوفير مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.