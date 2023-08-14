محافظ أسوان: الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات وفقًا للبرامج المحددة بمركز نصر النوبة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية دخول أى مشروعات يتم الانتهاء منها للخدمة حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار ما تقوم به أجهزة الدولة من جهود فى كافة قطاعات العمل العام؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الإسراع بوتيرة العمل فى مختلف المشروعات للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها.

وكلف محافظ أسوان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سرعة تسليم عدد 100 بيت "ظهير صحراوى" بقرية وادى العرب بمركز نصر النوبة، والتى لم يتم تسليمها حتى الآن، على الرغم من إجراء القرعة العلنية لها، وتحديد المنتفعين بها.

جاء ذلك أثناء قيام صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بعرض الموقف التنفيذى للعديد من المشروعات الجارية والتى تم الانتهاء منها بمختلف القرى.

كما تم عرض ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية حيال بعض الأشخاص من أصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الشخصية، والذين يحاولون بث الروح السلبية فى نفوس المواطنين، وتعطيل مسيرة العمل والإنتاج، مع الاستمرار فى حصر هؤلاء للتعامل القانونى الرادع معهم، علاوة على عرض موقف مشروع إحلال وتجديد المنازل بقرى نصر النوبة.