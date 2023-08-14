الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثنائى الإسماعيلى ينضمان لتدريب الدراويش بعد تجديد عقديهما

الاسماعيلى
الاسماعيلى

يشارك أحمد عادل عبدالمنعم وعمر الوحش ثنائى فريق الكرة بالإسماعيلى في المران الجماعى غدًا، لأول مرة بعد تمديد عقديهما مع الدراويش.

ووافق الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال على مشاركة الحارس أحمد عادل عبدالمنعم وعمر الوحش في مران الغد لأول مرة بعد تمديد عقديهما مع النادي، تمهيدًا لقيدهما في القائمة الإضافية قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية 15سبتمبر المقبل.

كان محمود اليسقي، المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي أعضاء اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي والمعينين الفنيين علي أبوجريشة ورفاقه عماد سليمان وصبري المنياوي، نجحوا في إقناع الحارس أحمد عادل عبدالمنعم وعمر الوحش لتمديد عقديهما بشروط ميسرة لمدة عامين بعد مفاوضات جرت معهما كللت بالنجاح ليشغل الاثنان المقعدين الشاغرين بالقائمة.

ورحب إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي بتمديد "عبدالمنعم والوحش" عقديهما مع النادي للاحتياج لجهودهما قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل إيقاف القيد بسبب الحكم الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية لصالح التونسي نور الزمان الزموري المرفق معه غرامة قدرها 600 ألف دولار.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى للحفاظ على مجموعة اللاعبين المقيدين فى قائمة الدراويش، فى ظل عدم إمكانية قيد أى صفقات جديدة، على أمل تكوين فريق متكامل يكون لديه القدرة على تحقيق نتائج جيدة فى الدورى خلال الموسم الجديد.

وتعاقد الاسماعيلى مع ايهاب جلال المدير الفنى الجديد الذى تولى المسئولية مؤخرا، على أمل وضع الإسماعيلى فى موقعة الطبيعى فى جدول مسابقة الدورىالممتاز، على أن تتم إتاحة الفرصة للاعبين الشباب فى قطاع الناشئين وسد العجز فى بعض المراكز نتيجة قيام بعض اللاعبين بفسخ عقودهم مع نهاية الموسم المنقضى وفى مقدمتهم سيرجى اكا.

الاسماعيلى آلات التنف اعي إضافية اسماعيل الاسماعيل أحمد عادل عبد المنعم

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة العامة بشأن أزمة الشحات والشيبى

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟