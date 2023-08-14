ثنائى الإسماعيلى ينضمان لتدريب الدراويش بعد تجديد عقديهما

يشارك أحمد عادل عبدالمنعم وعمر الوحش ثنائى فريق الكرة بالإسماعيلى في المران الجماعى غدًا، لأول مرة بعد تمديد عقديهما مع الدراويش.

ووافق الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال على مشاركة الحارس أحمد عادل عبدالمنعم وعمر الوحش في مران الغد لأول مرة بعد تمديد عقديهما مع النادي، تمهيدًا لقيدهما في القائمة الإضافية قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية 15سبتمبر المقبل.

كان محمود اليسقي، المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي أعضاء اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي والمعينين الفنيين علي أبوجريشة ورفاقه عماد سليمان وصبري المنياوي، نجحوا في إقناع الحارس أحمد عادل عبدالمنعم وعمر الوحش لتمديد عقديهما بشروط ميسرة لمدة عامين بعد مفاوضات جرت معهما كللت بالنجاح ليشغل الاثنان المقعدين الشاغرين بالقائمة.

ورحب إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي بتمديد "عبدالمنعم والوحش" عقديهما مع النادي للاحتياج لجهودهما قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل إيقاف القيد بسبب الحكم الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية لصالح التونسي نور الزمان الزموري المرفق معه غرامة قدرها 600 ألف دولار.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى للحفاظ على مجموعة اللاعبين المقيدين فى قائمة الدراويش، فى ظل عدم إمكانية قيد أى صفقات جديدة، على أمل تكوين فريق متكامل يكون لديه القدرة على تحقيق نتائج جيدة فى الدورى خلال الموسم الجديد.

وتعاقد الاسماعيلى مع ايهاب جلال المدير الفنى الجديد الذى تولى المسئولية مؤخرا، على أمل وضع الإسماعيلى فى موقعة الطبيعى فى جدول مسابقة الدورىالممتاز، على أن تتم إتاحة الفرصة للاعبين الشباب فى قطاع الناشئين وسد العجز فى بعض المراكز نتيجة قيام بعض اللاعبين بفسخ عقودهم مع نهاية الموسم المنقضى وفى مقدمتهم سيرجى اكا.