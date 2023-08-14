محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة 5 درجات لتكون 220 درجة

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من ٢٢٥ درجة إلى ٢٢٠ درجة والقبول بفصول الخدمات لتصبح بحد أدنى ١٧٥ درجة والثانوي العام الخاص عربي والمنازل لتكون بحد أدني ١٤٠درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.



وأكد محافظ الجيزة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لإعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.



كما قرر محافظ الجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري، وفقًا للكشوف المرفقة والتي تضم المدارس وتنسيق القبول الخاص بكل منها.

مجموع تنسيق الثانوية العامة

مجموع تنسيق الثانوية العامة

محافظ الجيزة يقرر النزول بمجموع تنسيق الثانوية العامة

مجموع تنسيق الثانوية العامة

مجموع تنسيق الثانوية العامة

مجموع تنسيق الثانوية العامة

مجموع تنسيق الثانوية العامة