الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة غسل قرابة 35 مليون جنيه من تجارة السلاح

حبس
حبس

 تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية"– مقيمين محافظة البحيرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجالات مختلفة (شراء الأراضى الزراعية –شراء العقارات والوحدات السكنية - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بــ (35 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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