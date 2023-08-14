إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق الساحل الشمالي

استقبل مستشفى النجيلة 5 مصابين في حادث مروري بطريق الساحل الشمالي بنطاق قرية الجفيرة، التابع لمركز الضبعة.

وكشفت التحريات المبدئية أن أسماء المصابين تضم كلا من حمدي مطير رحومه " 34 سنة " واحمد حمدي مطير "6 سنوات " ومروان حمدي مطير " 4 سنوات " وحنان رمضان سعيد " 23 سنة " ونورهان حمدي مطير "5 سنوات " مصابين بإصابات متفرقة وجميعهم مقيمون قرية غزالة التابعة لمركز الضبعة.

وتحرر المحضر اللازم، وإجراء المعاينات الفنية للوقوف على أسباب الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.