التشكيل.. فابينهو أساسيًا لأول مرة مع الاتحاد أمام الرائد

أعلن نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي اليوم.

ويبدأ البرازيلي فابينهو أساسيًا لأول مرة مع "الأتي"، بينما يقود الهجوم كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله.

بينما خرج نجمنا المصري طارق حامد من القائمة؛ نظرًا لعدم تعافيه بعد من إصابته في الرأس، بجانب غياب أحمد حجازي لإصابته بالصليبي.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود

خط الوسط: فابينهو، كانتي، كورنادو

خط الهجوم: رومارينهو، حمدالله، بنزيما