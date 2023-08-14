الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يزور مشروعات فى بغداد تشارك فيها شركات مقاولات مصرية

خلال الجولة
خلال الجولة

 

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بزيارة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة العراقية بغداد، تشارك فى تنفيذها شركات مقاولات مصرية، وذلك خلال ثانى أيام زيارته للعراق، وفى إطار الاطلاع على أهم المشروعات المطروحة على الساحة في بغداد، ورافقه المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد بكر، مدير فرع الشركة بالعراق، والمهندس سمير بشقه، مستشار وزير الإسكان العراقي، والمهندس حسين جاسم، مدير عام دائرة الطرق والجسور.


وخلال زيارته لتلك المشروعات، ناقش الدكتور عاصم الجزار، مع المسئولين العراقيين، إمكانية توسيع مشاركة شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية المصرية، فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية بالعراق، نظراً للخبرات الكبيرة والمتراكمة لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية، لمشاركتها فى تنفيذ آلاف المشروعات بمختلف المجالات التنموية فى ربوع الدولة المصرية.


واستعرض وزير الإسكان، القدرات الفنية والتنفيذية لشركات المقاولات المصرية، وضرب مثلاً بشركة المقاولون العرب، والمشروعات المماثلة التي تنفذها سواء داخل مصر أو خارجها، والحلول الفنية، والبدائل التصميمية والتنفيذية، التي تسرع بمعدلات إنجاز مثل هذه المشروعات.

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