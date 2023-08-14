الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"جلسة إقناع".. تفاصيل موقف الأهلي من رحيل محمد شريف للسعودية

محمد شريف
محمد شريف

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي على حسم ملف محمد شريف لاعب الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسؤول أن هناك جلسة خلال الساعات القادمة بين الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي مع مهاجم الفريق من أجل إقناعه بتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة. 

أضاف المصدر أن إغراءات الخليج السعودي لضم اللاعب جعلت إدارة الكرة تحسم الملف سريعًا، خاصة أنه يتبقى موسم واحد فى عقد شريف مع الأهلي ويحق له التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل.

أشار المصدر إلى أن اللاعب طلب تأجيل فكرة تجديد تعاقده مع الفريق، خاصة أن فرصته فى المشاركة مع الفريق فى الموسم المقبل ستكون صعبة للغاية فى ظل تواجد كهربا وصلاح محسن، فضلاً عن المهاجم الأجنبي الذى يرغب كولر التعاقد معه فى الموسم المقبل.

أوضح المصدر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلى سبق له وعقد جلسة مع اللاعب طلب الأخير خلالها مساواته بلاعبي الفئة الأولى فى حين عرض عليه سيد عبدالحفيظ مبلغ 9 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

إدارة الكرة الخليج السعودي المهاجم الأجنبي صلاح محسن لجنة التخطيط محمد شريف

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