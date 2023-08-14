الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس عامين مع الشغل والغرامة لتاجر مخدرات بإمبابة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الهيروين بمنطقة إمبابة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4858 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أن المتهم عامل، في يوم 17 يناير الماضي، أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.

وشهد معاون مباحث قسم إمبابة بأنه تنفيذا للحكم الصادر ضد المتهم في القضية رقم 139 لسنة 2022 جنح تدابير القسم، تم ضبط المتهم وبفتيتشه عثر على 23 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهة المتهم أعترف برتكاب الواقعة وحيازته للمخدر بقصد الإتجار.

محكمة جنايات جنوب الجيزة الحبس عامين غرامة 10 آلاف جنيه مخدر الهيروين

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