الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النيابة العامة تستخرج جثمان طفلة بعد دفنها لشك شقيقها في طريقة وفاتها

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قررت النيابة العامة بمركز أشمون التابعه  لمحافظة المنوفية، استخراج جثمان طفلة بعد دفنها، وعرضها على الطب الشرعي، عقب تقدم شقيقها بشكوى حول طريقة وفاتها واتهم كلا من والدتها وعمها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

وتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود قرارا من جهات التحقيق، باستخراج جثمان طفلة من مقابر أسرتها، والتي جرى دفنها يوم 8 اغسطس الماضي بعد إصدار تصريح من الجهات المختصة في وزارة الصحة. 


تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم إ، س، ع مقيم قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بطلب إلى جهات التحقيق، باستخراج جثمان شقيقته الصغرى، والمتوفية يوم 8/8 الماضي، للوقوف على سبب الوفاة، موضحا شكه في والدتها ب، أ، ع وعمه م، ع،أ.

 

واتخذت الجهات المعنية في مركز شرطة أشمون بقيادة العميد محمد أبو العزم مأمور المركز كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع كافة الجهات الطبية والطب الشرعي، واستخرج الجثمان، وتم أخذ منه العينات اللازمة وإعادة دفنها ، طبقا لقرار النيابة العامة. 

أشمون بمحافظة المنوفية طفلة استخراج الجثمان بعد دفنها اتخاذ كافة الإجراءات الطب الشرعي

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