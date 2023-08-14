إحالة عاطل بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية بروض الفرج للجنايات

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما فى منطقة روض الفرج، مستخدمًا سلاحًا أبيض طعنه به عدة طعنات نافذة، سقط على الأرض غارقا في دمائه وفارق الحياة قبل نقله للمستشفى.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة روض الفرج، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه طعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربًا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.