رئيس الوزراء العراقي: استدامة الأمن والاستقرار أهداف سياسية واجتماعية للمواطن والحكومة

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ العراق لا يحتاج لقوات قتالية أجنبية، لافتًا إلى أن استدامة الأمن والاستقرار أهداف سياسية واجتماعية للمواطن والحكومة، وذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشاد "السوداني"، بأداء الرجال الأبطال من مختلف صنوف القوات المسلحة والقوات الأمنية الذين اشتركوا في تحقيق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، وتحرير محافظة نينوى، الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل تحرير أرض الوطن، وصيانة المكتسبات الدستورية والديمقراطية التي تحققت في العراق الجديد.

- التزام القوات المُسلحة بمسارها المهني والدستوري

وأكد رئيس الوزراء العراقي، على التزام القوات المُسلحة بمسارها المهني والدستوري والقانوني، ضمن مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والسلم الأهلي، وحماية الحياة الكريمة لكل أبناء شعبنا العراقي في كل أرجاء البلد.

ونوه رئيس الوزراء العراقي، بأنَّ تحرير الموصل من المعارك المهمة، في وقت توقع الجميع أن الأمر حُسم لصالح دولة الخرافة ونهاية دولة العراق، مبينا أنَّ العالم مدين لتضحيات العراقيين في تلك المعركة، لأن عصابة داعش لم تستهدف العراق فقط وإنما كانت مؤامرة أكبر في استهداف دول المنطقة.