خرجوا فرحانين رجعوا متكفنين.. اللحظات الأخيرة في حياة شباب عائلة "أبو سريع"

سنوات طويلة من الاجتهاد والتفوق كللها 5 شباب من أبناء عائلة أبو سريع بالتخرج من كليات القمة "طب وصيدلة".. اتفقوا على حضور حفل تخرجهم سويا كما قضوا عمرهم سويا 3 أشقاء وشقيقين آخرين جميعهم أبناء عمومة في منزل واحد ربطت بينهم قرابة الدم والدراسة حتى جمعتهم جنازة واحدة.

خرج الشباب الخمسة روان ناصر ابو سريع التهامي وشقيقها محمود ناصر ابو سريع التهامى ومهاب طاهر ابو سريع التهامي وشقيقيه فيصل طاهر ابو سريع التهامى ومنة طاهر ابو سريع التهامي بعدما اتفقوا على حضور حفلات تخرجهم سويا فرحين بما وصلوا له بعد سنوات من الدراسة والتفوق، استقلوا سيارة متوجهين لمحافظة القاهرة قضوا وقتا رائعا بين أصدقائهم وزملائهم لكن فرحة كل منهم بالآخر كانت أكثر من فرحته بنفسه فهم الأشقاء الذين جمعهم منزل واحد طوال سنوات عمرهم التي تكاد تكون بلغت العشرين عاما أو اقل ولم يكن يعتبر أي منهم أن الآخرين أبناء عمه فقط فهم يتعاملون كأشقاء.

قرر الأشقاء العودة إلى منزلهم بعد الفرحة الكبيرة بالتخرج لكن لم يتوقعوا أو يتخيل أي منهم أنها الفرحة الأخيرة التي أنهتها رعونة سائق سيارة نقل بعدما أطاح بسيارتهم لتتحول لقطعة من الخردة واخترق حديدها أجسادهم على طريق كفر شكر بالقليوبية قبل وصولهم لحدود محافظة الدقهلية مسقط رأسهم ومقر إقامتهم.

شدة الاصطدام وهيئة السيارة الملاكي "المعجونة" دفعت كافة قائدي السيارات الأخرى للتوقف على جانب الطريق وهرع جميعهم لمحاولة إنقاذ من بداخل ذلك الهيكل الحديدي ونجحت جهود المواطنين مع المسعفين الذي حضروا في سيارات الإسعاف في إخراجهم لكن كانت حالتهم خطرة فمنهم من فارق الحياة في الحال لشدة إصابته ومنهم من تم نقله إلى المستشفى يصارع الموت بسبب النزيف الشديد حتى أن أصدقائهم وأسرهم فور علمهم بالكارثة ناشدوا أهالي البلدة عبر صفحات فيس بوك بالتبرع لهم بالدماء بسبب خطورة حالتهم الا ان القدر كان له رأيا آخر ليلحق المصابين بأشقائهم الموتى.

وفي جنازة مهيبة خرج المئات من أهالي قرية سنتماي بمركز ميت غمر لتشييع جنازة الأشقاء الخمسة وسط حالة من الحزن سيطرت على عائلتي الضحايا وكافة أهالي البلدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق البر الشرقي بكفر شكر، بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، ووجود ضحايا.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر شكر وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع 4 شباب من أسرة واحدة، وإصابة الخامس بإصابات خطرة، وجرى نقله لمستشفى كفر شكر لمحاولة إسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

ومن جانبها، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتحفظ على سائق النقل والسيارتين طرفي الحادث، كما قررت ندب المهندس الفني لفحص السيارتين وسؤال السائق.

فيما تمكن رجال المرور والأجهزة التنفيذية من إعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق مرة أخرى بشكل طبيعي، ورفع آثار الحادث.

حياة شباب عائلة "أبو سريع

حياة شباب عائلة "أبو سريع

حياة شباب عائلة "أبو سريع

حياة شباب عائلة "أبو سريع