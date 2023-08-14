محافظ الشرقية يعلن إطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة نهاية سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الاصيلة في دورته الـ 27 بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، والذي يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية، في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية ويضع الشرقية علي خريطة السياحة العالمية .

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة العليا المشرفة على تنظيم المهرجان وممثلي لجنة الحكم في مسابقة أدب الخيل وممثلين عن هيئة الإسعاف والحماية المدنية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والغرفة التجارية وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 27.

- العمل على الانتهاء من تجهيز أرض المهرجان وتهيئتها لاستقبال الخيول المشاركة

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، والمُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار 3 أيام في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري 2023، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة ومديريتي الطب البيطري والشباب والرياضة مشيرا الي أنه جاري الانتهاء من تجهيز أرض المهرجان وتهيئتها لاستقبال الخيول المشاركة في فعاليات مسابقات أدب وجمال الخيول العربية

تطرق الإجتماع إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة في أعمال تنظيم المهرجان ، ليؤكد المحافظ على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بالصورة المشرفة التي تليق بعراقة وأصالة المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أنه جاري العمل على قدم وساق بأرض المهرجان وتجهيز الملعب طبقا للمقاييس الدولية "30 * 40" استعدادا لاستقبال الخيول المشاركة في فعاليات المهرجان، وكذلك الانتهاء من تجهيز (المنصة الرئيسية - منصة استقبال ضيوف المهرجان - منصة للإعلاميين علي يمين ويسار المنصة الرئيسية المخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان بالإضافة إلي Media Corner لوضع كاميرات التصوير اللازمة لتغطية فعاليات المهرجان - منصة أصحاب الخيول - منصة للمشاركين في بطولات أدب وجمال الخيل)، بالإضافة لتجهيز غرف إيواء مجهزة (بوكسات) لتسكين الخيول بها ، مشيرا إلى أن لجنة أعضاء التحكيم مسجلين جميعهم في منظمة الايكاهو العالمية.

وأضاف نائب المحافظ أنه تم عقد أكثر من اجتماع بحضور جميع الجهات المشاركة، لتوزيع المهام والأدوار ليخرج المهرجان بصورة مشرفة تليق باسم محافظة الشرقية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت مديره الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أنه تم الانتهاء من تجهيز العيادة البيطرية لتوقيع الكشف الطبي الوقائي علي الخيول المشاركة وكذلك تجهيز معرض للحرف اليدوية والفن التشكيلي، ومن المقرر أن يتم غلق باب الاشتراكات في بطولة الجمال في العاشر من سبتمبر من الشهر القادم وبطولة الأدب في الثالث والعشرين من الشهر المقبل.

وأضافت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أنه تم الانتهاء من إعداد الجوائز الخاصة بالفائزين في مسابقتي جمال أدب الخيل والتي تشمل مجسمات ثمينة، لحصان جامح يمثل شعار الشرقية بالإضافة الي تجهيز فيديو توعوي يتضمن اهم القواعد و المعايير المستخدمة في تقييم المشاركين في مسابقة أدب الخيل.