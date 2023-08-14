الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس الهيئة الصحية يوضح تفاصيل تدريب الأطباء على "القصور الكلوي المزمن"

الدكتور محمد العقاد،
الدكتور محمد العقاد، رئيس الهيئة الصحية

كشف الدكتور محمد العقاد، رئيس الهيئة الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إطلاق تدريب الأطباء على " القصور الكلوي المزمن "، يأتي ضمن  تحقيق حلم كل مواطن مصري بالحصول على صحة جيدة، والهدف الرئيسي للرعاية الصحية هو الاستثمار في العنصر البشري في ظل تطور البنية التحتية.

وأضاف رئيس الهيئة الصحية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" ، أن الرعاية الصحية أجرت عدداً من برامج التدريب للأطباء في كل المجالات، ومنها المهارات التقنية، ومهارات التعامل مع الأخر، موضحاً أن مبادرات التدريب قوية، وتدرب الأطباء على كافة الخطوات من أولها لآخرها بحب وإنجاز، وليس على طريقة الآلات .

وأشار “ العقاد” إلى أن برنامج الرعاية الأولية يساهم في سرعة تحويل المريض لمراكز الكلى قبل وصول حالته للفشل الكلوي ، والذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة .

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