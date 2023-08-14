الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يستولى على مركبة مواطن من ذوى الهمم فى القدس

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مركبة مواطن من ذوي الإعاقة أثناء مروره على حاجز جبع العسكري، شمال القدس المحتلة.

وقال صاحب المركبة شادي دراغمة (32 عامًا) من مخيم قلنديا، إن جنود الاحتلال أوقفوه عند الحاجز العسكري أثناء عودته من مدينة أريحا، وأجبروه على الترجل منها رغم أنه مقعد.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزته لعدة ساعات، وتعاملت معه بطريقة همجية، ودققت في هويته الشخصية، قبل أن تستولي على مركبته المصممة لذوي الإعاقة.

يذكر أن دراغمة أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال عامين، وأفرج عنه عام 2016.

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

حكاية اقتحام أسرة مريض مستشفى المحلة بكلب شرس (القصة الكاملة)

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟