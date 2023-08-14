الاحتلال يستولى على مركبة مواطن من ذوى الهمم فى القدس

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مركبة مواطن من ذوي الإعاقة أثناء مروره على حاجز جبع العسكري، شمال القدس المحتلة.

وقال صاحب المركبة شادي دراغمة (32 عامًا) من مخيم قلنديا، إن جنود الاحتلال أوقفوه عند الحاجز العسكري أثناء عودته من مدينة أريحا، وأجبروه على الترجل منها رغم أنه مقعد.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزته لعدة ساعات، وتعاملت معه بطريقة همجية، ودققت في هويته الشخصية، قبل أن تستولي على مركبته المصممة لذوي الإعاقة.

يذكر أن دراغمة أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال عامين، وأفرج عنه عام 2016.