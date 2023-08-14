حكاية اقتحام أسرة مريض مستشفى المحلة بكلب شرس (القصة الكاملة)

حالة من الهرج والفزع انتابت طاقم العمل بمستشفى المحلة العام بعدما اقتحمت أسرة مريض قسم الطوارئ بكلب ووصل الأمر لرجال الشرطة بعدما حرر أطباء مستشفي المحلة العام بمديرية الصحة بالغربية اليوم بلاغا رسميا حمل توقيع نحو 20 طبيبا من رؤساء الأقسام العلاجية ضد أفراد أسرة الطفل المريض الذي اصطحب والده كلبا شرسا أثناء حمله طفله ينزف بقسم الطوارئ.

واتهمه الفريق الطبي باستعمال البلطجة واستعراض القوة في حق الأطباء العاملين بالمستشفى.

وأفادت مصادر أمنية أنه تم تداول مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للأب يصطحب طفله مصابا بقدمه وينزف الدماء كما اصطحب كلبا شرسا لتهديد الأطباء ويشكو من عدم علاج ابنه على حد قوله.

وتابعت المصادر الأمنية أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول المحلة موقع من 20 طبيبًا من أطباء مستشفي المحلة ضد الأشخاص الذين هاجموا الفريق الطبي وأساءوا لهم بالسب.

كانت كاميرات مراقبة داخل مستشفى المحلة وثقت الواقعة وحالة الذعر التي انتابت الفريق الطبي بالمستشفى.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى يفيد بتجول كلب شرس بصحبة أسرة طفل مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفى المحلة بنطاق دائرة القسم.

في المقابل أصدر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلى الدكتور توفيق الابس، مدير مستشفى المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق في الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق.

من جانبها كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالغربية عن هوية المتهم الرئيسي وتبين انه يدعى "زيزو.ا" وتم إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة.