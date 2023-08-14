ماذا يحدث في الدوري الإسباني عندما يتعثر صاحب اللقب في المباراة الافتتاحية؟

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام خيتافي، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، موسم 2023-2024.

وكان فريق برشلونة قد تُوج بطلًا لبطولة الدوري الإسباني بعد غياب استمر لمدة 4 مواسم، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد.

المباراة كانت بعيدة عن الرياضة بشكل كبير، بسبب التوتر بين اللاعبين على أرضية الملعب، الأمر الذي جعلنا نشاهد إشهار بطاقة حمراء للاعب من كل فريق، إضافة لـ تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، ليفقد الفريق الكتالوني أول نقطتين في حملة الدفاع عن لقبه.

التعادل أمام خيتافي قد أدخل الشكوك في قلوب مشجعي “البارسا”، ولكن هل التعثر في أول جولة قد يعني بأنهم قد يخسرون لقبهم؟ فالأرقام تُشير لذلك بخسارة صاحب اللقب لبطولته حال تعثره في الجولة الافتتاحية، في آخر 15 عامًا بـ “لا ليجا”.

في هذا التقرير نستعرض ماذا يحدث عندما يتعثر حامل اللقب في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإسباني؟

– في موسم 2008-2009، استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بالهزيمة أمام ديبرتيفو لا كورونيا بهدفين مقابل هدف، خارج الديار.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني برصيد 78 نقطة، بفارق 9 نقاط عن برشلونة المُتوج باللقب.

– في موسم 2012-2013، واجه ريال مدريد على ملعبه، نظيره فالنسيا، في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد أنهى المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ليخسر بعد ذلك اللقب محتلًا المركز الثاني برصيد 85 نقطة، بفارق 15 نقطة عن البطل برشلونة.

– في موسم 2014-2015، استهل أتلتيكو مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري الإسباني بالتعادل خارج الديار أمام مضيفه رايو فاييكانو بدون أهداف.

وأنهى أتلتيكو مدريد الموسم في المركز الثالث برصيد 78 نقطة، بفارق 16 نقطة عن البطل آنذاك، برشلونة.

– في موسم 2019-2020، لعب برشلونة خارج ملعبه ضد أتلتيك بيلباو في الجولة الافتتاحية بعد تتويجه باللقب في الموسم السابق، ليخسر بهدف دون مقابل.

الفريق الكتالوني أنهى الموسم محتلًا المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المُتوج باللقب.

– في موسم 2020-2021، بدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بالتعادل خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد بدون أهداف.

ريال مدريد أنهى الموسم في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المُتوج باللقب.