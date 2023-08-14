"الصيرفى": إدراج "حياة كريمة" ضمن المناهج التعليمية خطوة ضخمة لتطوير التعليم

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، اعتزازه التام وتقديره الشديد لقرار وزير التعليم إدراج المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن المحتوى العلمي، لافتًا إلى ما قاله الوزير إنه تم تغيير مناهج المرحلة الابتدائية وأيضًا تغيير التقييم، فأصبح لا يوجد رسوب من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائي، وهناك تقييم وصفى وليس حكميًا، علاوة على إدخال التكنولوجيا في التعليم.

ونوه الصيرفي، فى تصريحات صحفية اليوم، إن التعليم المصري يشهد نقلة جبارة سواء على مستوى المحتوى والمضمون أو طريقة التعليم ذاتها والتعامل مع الواقع بالمحيط بالطلاب وبيئة العمل، لافتاً إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم تركز على تنمية القيم واحترام الآخر، واكتشاف وتنمية الموهوبين، وتنمية الوعى السياسى والانتماء والمواطنة وغيرها.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ قرار وزارة التعليم إدراج مبادرات وزارة التعليم والمبادرات الرئاسية، التي تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية وأهمها، مشروع إصلاح التعليم المصرى للمناهج، البنية التكنولوجية، طرق التقويم والامتحانات- في المناهج التعليمية خطوة متقدمة للغاية.

واختتم الصيرفي بأن مبادرة حياة كريمة ليست فقط مبادرة رئاسية غير مسبوقة بهذه الضخامة عربيًا وإفريقيا، ولكنها نقلة في القرن الـ21 لملايين المصريين، الذين يعيشون في الريف، لذلك وجب التوقف أمامها ودراستها بكل جدية.

