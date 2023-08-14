"إكسترا نيوز" توضح أعراض وخطورة متحور كورونا "EG.5"

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حدوث انتشار سريع لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا، يحمل اسم "EG.5"، على مستوى العالم، وصنفت المتحور الجديد على أنه متحور يجب أن يكون محل الاهتمام.

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أعراض متحور كورونا EG. 5، على النحو التالي:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الشعور بالتهاب فى الحلق.

- الإصابة بسيلان فى الأنف والسعال.

- آلام فى الجسم والعضلات.

- الإسهال والشعور بالتعب.

- فى بعض الأحيان يصاب المريض بضيق فى التنفس.