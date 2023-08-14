الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" توضح أعراض وخطورة متحور كورونا "EG.5"

جريدة الدستور

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حدوث انتشار سريع  لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا، يحمل اسم "EG.5"، على مستوى العالم، وصنفت المتحور الجديد على أنه متحور يجب أن يكون محل الاهتمام.

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أعراض متحور كورونا EG. 5، على النحو التالي: 

- ارتفاع درجة حرارة الجسم. 

- الشعور بالتهاب فى الحلق. 

- الإصابة بسيلان فى الأنف والسعال. 

- آلام فى الجسم والعضلات.

- الإسهال والشعور بالتعب.

- فى بعض الأحيان يصاب المريض بضيق فى التنفس. 

 

ارتفاع درجة حرارة الجسم EG 5 اعراض متحور كورونا الأسهال الانتشار السريع الصحة العالمية

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