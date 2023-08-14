الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"اتهمتنى بخطف خطيبها منها".. تفاصيل إحالة المتهمة بالشروع فى قتل صديقتها

ضبط متهمة
ضبط متهمة

“فترة صعبة عاشتها الفتاة العشرينية بعدما تعدت عليها صديقتها بآلة حادة محاولة قتلها بعد علمها بارتباطها بخطيبها السابق والتى تركته وانتهت قصتهم منذ 6 أشهر تقريبا”.

أقوال المجنى عليها
أقرت المجنى عليها أمام جهات التحقيق المختصة بالزيتون بأن صديقتها وزميلتها السابقة تعدت عليها بآلة حادة بعد مشادة كلامية نشبت بينهم وتطورت لمشاجرة، مؤكدة أنها ادعت بأنها خطفت منها حبيبها وخطيبها السابق، مؤكدة أنه تقدم لخطبتها بعد فسخ خطبتهما بستة أشهر ولم تربطهم أي علاقة حب أو ارتباط قبل إتمام الخطبة وأن أسرتها رحبوا به بعد التأكد من أنه شخص مناسب أخلاقيا وماديا.

أقوال المتهمة
أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بالزيتون بارتكابها جريمة التعدى على صديقتها بآلة حادة مؤكدة بأنها تسببت فى فسخ خطبتها من خطيبها وبعد فترة تفاجئت بأنه على علاقة حب وأنه تقدم لخطبتها.

كما أقرت المتهمة بأن المجنى عليها أخبرتها بأنها شاهدت خطيبها وبرفقته فتاة فى إحدى المطاعم ويتشابكان أيديهما سويا، ولذلك فسخت خطبتها من خطيبها وبعد فترة تأكدت بأن صديقتها على علاقة حب بخطيبها السابق وأنه قام بخطبتها فلم تتمالك أعصابها وتوجهت إليها وتعدت عليها بآلة حادة.
قرارات النيابة
قررت نيابة الزيتون بإحالة المتهمة بالتعدى على صديقتها بآلة حادة لمحكمة الجنايات.
وكانت قد أمرت النيابة بعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الزيتون من سيدة  مصابة بكسر في الجمجمة وبسؤالها أقرت بقيام صديقتها بالتعدى عليها بآلة حادة بسبب خلافات نشبت بينهم وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتولت النيابة التحقيق.

أقوال المتهم أقوال المجني عليه آلة حادة التحريات الجنايات الزيتون

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