الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد توجيه الرئيس السيسي بتطويرها.. مرضى مستشفى جامعة عين شمس يتحدثون لـ"الدستور"

مستشفى جامعة عين
مستشفى جامعة عين شمس

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الرئيس يوجه بتشكيل العمل على تحويل مستشفيات عين شمس لمدينة طبية متكاملة

وخلال الاجتماع، اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية فى قلب القاهرة.

ووجه الرئيس بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومى الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، وذلك لأهميتها الكبيرة في المنطقة.

مستشفى جامعة عين شمس 

 

الأمر الذي نال استحسان عدد كبير من المواطنين والمرضى الوافدين على مستشفى عين شمس، والذين أكدوا على وجود أعمال صيانة وترميم كبيرة داخل المستشفى.

مستشفى جامعة عين شمس 

 

مرضى: مستشفى عين شمس رائدة في التعامل مع الحالات الطبية الصعبة

التقت “الدستور” عدد من المرضى الوافدين على مستشفى جامعة عين شمس، للوقوف على مدى رضاهم عن المستشفى، وطريقة تعامل الأطباء معهم خلال رحلة العلاج.

وقالت أميرة محمد إحدى القاطنات في منطقة عين شمس والتي تتوافد بشكل دوري لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها والحصول على الدواء من مستشفى عين شمس لـ"الدستور" إنها تتوافد على المستشفى منذ نعومة أظافرها لأنها ولدت مصابة بمرض السكري من النوع الأول وكانت تكاليف العلاج كبيرة على والدها الذي أخذها وذهب بها إلى مستشفى جامعة شمس وكانوا يذهبون بشكل شهري الى المستشفى من أجل صرف العلاج المجاني وتوقيع الكشف عليها: "الآن وبعد 20 عاما آتي إلى نفس المستشفى من أجل توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج الذي احتاجه".

فيما أوضحت علا أحمد، إحدى القاطنات في منطقة عين شمس والتي تتوافد على مستشفى عين شمس لرعاية والدتها لـ"الدستور" أن المستشفى مستواها عظيم جدا في تقديم الخدمات الصحية والطبية ، إلا أن المستشفى خلال الفترة الماضية كانت بها العديد من أعمال الصيانة والترميم.

واضافت سميرة عيد، أن تحويل الرئيس عبدالفتاح السيسي مستشفيات جامعة عين شمس إلى مدينة طبية متكاملة في قلب القاهرة شيء في غاية الروعة، لأنها ستوفر رعاية طبية حديثة ومتطورة لكل الفئات الاجتماعية.

ئيس مجلس الوزراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس عبدالفتاح السيسي أيمن عاشور وزير التعليم العالي دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لدكتور مصطفى مدبولى لرئيس عبدالفتاح السيسي مستشار رئيس الجمهورية مستشار رئيس الجمهورية للصحة مستشفيات جامعة عين شمس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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