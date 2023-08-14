الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم العالى" تعلن خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

تنسيق
تنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى. 

وقالت إنه لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات ٢٠٢٣م يجب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم اتباع الخطوات التالية:

١- اختيار «خدمة تنسيق الثانوية العامة».
٢- اختيار «نتائج المرحلة الأولى».
٣- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
٤- كتابة الرقم السري.
٥- الضغط على كلمة «عرض».
٦- ستظهر بطاقة الترشيح بها كافة بيانات الطالب، بالإضافة إلى نتيجة التنسيق.
٧- تتم طباعة ورقة الترشيح والاحتفاظ بها.

وكان قد وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح الأستاذ السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل يعلن عنها تباعا من مكتب التنسيق في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

وصرّح د. عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإنفوجراف التوضيحي ودليل "سؤال وجواب" يتضمنان العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، والتي تم تجميعها من استفسارات وتساؤلات الطلاب خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الفيديو التوضيحي المرفق يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/CPfm6l3lqKc?si=QTmiw2uhc_jHD56v

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