فى بيان رسمى.. أستون فيلا يعلن إصابة مدافعه تايرون مينجز

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الإثنين، إصابة لاعبه تايرون مينجز، مدافع الفريق، في الركبة خلال مشاركته أمام نيوكاسل يونايتد.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، أكد خلاله تعرض تايرون مينجز إلى إصابة خطيرة في الركبة، وذلك بعد خلال مشاركته أمام نيوكاسل يونايتد، وخروجه من أرض الملعب محمولًا على نقالة.

وأضاف نادي أستون فيلا في بيانه، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها تايرون مينجز، أثبتت حاجته إلى اللجوء إلى عملية جراحية، ومن ثم سيخضع إلى برنامج تأهيلي طويل، لحين تماثله للشفاء".

وكان فريق أستون فيلا قد تلقى هزيمة قاسية ومُذلة أمام نيوكاسل يونايتد في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

وخسر فريق أستون فيلا أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-5، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

- موعد مباراة أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره إيفرتون، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل الموافق 20 أغسطس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.